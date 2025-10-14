В Италии при взрыве в доме под Вероной погибли три карабинера

По данным агентства ANSA, 15 человек получили ранения

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 14 октября. /ТАСС/. Три карабинера погибли при взрыве в доме под Вероной. Как сообщает агентство ANSA, всего ранения получили 15 пожарных и полицейских.

Как следует из первой информации, взрыв мог быть организован, поскольку произошел во время операции по выселению незаконно занятого дома. Он произошел из-за утечки газа, что, как предполагается, могло быть подстроено. В результате произошедшего задержаны женщина и ее брат. Еще один их брат скрылся. Как пишет ANSA, они забаррикадировались в доме, а когда началась силовая операция, открыли баллоны с газом. В итоге взрыв произошел, когда карабинеры открыли дверь. Женщина также пострадала при взрыве.

Агентство указывает, что эта семья фермеров с экономическими проблемами уже фигурировала в схожем эпизоде два года назад. Но тогда удалось избежать взрыва и урегулировать ситуацию.