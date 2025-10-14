В шести областях Украины объявляли воздушную тревогу

В красной зоне остаются часть Днепропетровской и Сумской областей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в шести регионах Украины. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Позднее воздушную тревогу отменили в четырех регионах Украины. Сирены перестали звучать в Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. В красной зоне остаются часть Днепропетровской и Сумской областей.

В новость внесены изменения (10:51 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.