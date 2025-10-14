Следствие по делу помогавшего террористам подростка из Саратова завершилось

Он через мессенджер вышел на связь с представителями террористической организации, запрещенной на территории России

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении подростка, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации в Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя города Саратова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что несовершеннолетний через мессенджер вышел на связь с представителями террористической организации, запрещенной на территории России. По их указанию он получил инструкции по вступлению в организацию и предоставлял сведения, которые могли быть использованы в ее деятельности и представляют угрозу безопасности России. Противоправные действия обвиняемого выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Уголовный кодекс РФ за участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством признана террористической, предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом", - заключили в СК.