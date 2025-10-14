Невестку экс-кандидата в президенты США Ромни нашли мертвой

По некоторым данным, правоохранители исключают насильственный характер смерти

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Невестка бывшего губернатора штата Массачусетс, экс-кандидата в президенты США от Республиканской партии Митта Ромни найдена мертвой у парковки торгового центра в Калифорнии. Об этом пишет журнал People.

Тело 64-летней Кэрри Элизабет Ромни, жены старшего брата экс-губернатора Скотта Ромни, было найдено еще 10 октября, но СМИ сообщили об этом лишь в ночь на 14 октября. Предположительно, причиной смерти стало падение со здания парковки. Точные причины происшествия пока не установлены, но, по некоторым данным, правоохранители исключают насильственный характер смерти.

Ромни прокомментировал журналу происшествие, подтвердив гибель родственницы. "Наша семья разбита горем после смерти Кэрри, которая привносила тепло и любовь в нашу жизнь. Мы просим уважать наше право частной жизни в это сложное время", - цитирует издание заявление Ромни.

В местном бюро судебно-медицинской экспертизы заявили, что окончательное выяснение причин смерти родственницы политика может занять несколько месяцев.