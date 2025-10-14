Экс-министра экономического развития Алтая приговорили к четырем годам

Речь идет о Вячеславе Тупикине

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Горно-Алтайский городской суд приговорил бывшего министра экономического развития Республики Алтай Вячеслава Тупикина к четырем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя о виновности бывшего чиновника, назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на два года", - сообщили в ведомстве, уточнив, что он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Республике Алтай, речь идет о Вячеславе Тупикине. Он добровольно сложил свои полномочия в июне 2024 года.

По данным ведомства, в период с мая по декабрь 2022 года обвиняемый, зная о том, что дома в селе Улаган непригодны для проживания, сознательно дал указание подчиненным выкупить их для государственных нужд. В результате противоправных действий бывшего министра государству был причинен крупный материальный ущерб, превышающий 38 млн рублей.

"В апреле 2025 года судом вынесен обвинительный приговор в отношении индивидуального предпринимателя - застройщика некачественного жилья, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - добавили в СК.