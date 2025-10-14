На нефтебазе в Черниговской области произошел пожар после взрывов

Зафиксировано 84 взрыва

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Пожар произошел после взрывов на нефтебазе в Черниговской области на севере Украины. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Север" ВСУ.

"Черниговщина. <...> Всего зафиксировано 84 взрыва. <...> В Нежинском районе <...> произошел пожар на нефтебазе", - говорится в сообщении в Telegram-канале командования.

В ночь на 14 октября в Черниговской области объявлялась воздушная тревога.