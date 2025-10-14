Прокуратура ДНР передала в суд дело против наемницы Эйра

Сандра Эйра объявлена в международный розыск, ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение и направила в суд для заочного рассмотрения уголовное дело в отношении 39-летней подданной Королевства Норвегия Сандры Эйры, обвиняемой в наемничестве на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"Она заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, в феврале 2022 года Эйра прибыла на территорию Украины, где добровольно вступила в так называемый Интернациональный легион. После прохождения военной подготовки до лета 2025 года принимала участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории ДНР, получив материальное вознаграждение в размере более 2 млн рублей.

Эйра объявлена в международный розыск, судом ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.