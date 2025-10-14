В Воронеже перенесли суд над гражданином США Гилманом

Он обвиняется в применении насилия к сотрудникам службы исполнения наказаний

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 14 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Воронежа перенес рассмотрение нового уголовного дела в отношении гражданина США Роберта Гилмана по статье о применении насилия к сотрудникам службы исполнения наказаний на 11 ноября в связи с недоставлением подсудимого в суд. Об этом сообщается в карточке дела на сайте суда.

"Заседание отложено", - указано в карточке. В качестве причины названо недоставление подсудимого, а новое заседание назначено на 11 ноября. В пресс-службе суда не смогли ответить на вопрос о причине недоставления Гилмана.

Центральный районный суд Воронежа начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении Гилмана в августе 2025 года. Он обвиняется по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей). На суде Гилман впервые заявил о случавшихся у него провалах памяти, несмотря на то, что не жалуется на общее состояние здоровья.

Гилмана задержали 19 января 2022 года на вокзале в Воронеже за пьяный дебош в поезде Сухум - Москва. В полицейском участке он ударил сотрудника МВД ногой. Суд назначил ему 4,5 года колонии общего режима, в мае 2023 года срок наказания сократили на год. Новое уголовное дело в отношении Гилмана возбудили после того, как он, отбывая наказание, не согласился соблюдать распорядок дня и применил в отношении сотрудника колонии физическое насилие. Также в колонии он несколько раз ударил следователя, затем вновь применил физическое насилие в отношении инспектора в СИЗО, куда его перевели на период следствия. В октябре 2024 года Гилмана приговорили к семи годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей, в апреле 2025 года срок заключения увеличили на один год.