В Кировской области подростка осудили за поджог на железной дороге

Фигурант, по указанию лица, представляющего интересы Украины, поджег распределительный щит трансформатора

КИРОВ, 14 октября. /ТАСС/. Суд в Кировской области отправил в воспитательную колонию на шесть лет подростка, который, по указанию представляющего интересы Украины лица, совершил поджог распределительного щита трансформатора на железнодорожной станции Поздино, сообщили в Telegram-канале СК России.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору). Суд приговорил подростка к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в августе 2024 года фигурант, действуя в составе организованной группы, по указанию лица, представляющего интересы Украины, поджег распределительный щит трансформатора на железнодорожной станции Поздино. Преступные действия привели к сбою в работе электрооборудования станции.

Уголовное дело в отношении остальных участников преступления выделено в отдельное производство, следствие по нему продолжается.