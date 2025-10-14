В США бывший студент напал с ножом на работников школы

До инцидента он заложил два самодельных взрывных устройства на улице

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Не менее трех школьных работников пострадали в результате нападения с ножом бывшего студента, который до инцидента заложил два самодельных взрывных устройства (СВУ) на улице в городе Торранс (штат Калифорния). Об этом сообщил местный департамент полиции.

"Бывший студент, предположительно, нанес ножевые ранения трем сотрудникам школы и пытался нанести ранения четвертому, после чего скрылся с места происшествия. <...> После инцидента подозреваемый был задержан полицией Торранса без дальнейших происшествий. Во время задержания подозреваемый признался, что заложил две самодельные бомбы в районе перекрестка 208-й улицы и [улицы] Амапола-авеню", - отмечается в сообщении правоохранителей, размещенном на их странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Позже на место предполагаемого минирования были вызваны саперы, которые обнаружили СВУ и успешно их обезвредили. Двое пострадавших в результате поножовщины доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Третьему пострадавшему помощь была оказана на месте.

Полиция ведет расследование. О мотивах преступника не сообщается.