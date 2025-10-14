Белгородскую область за сутки атаковали более 120 дронов ВСУ

В селе Дорогощь погиб мирный житель

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 120 беспилотников и выпустили свыше 40 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Белгородском районе по поселкам Малиновка и Октябрьский, селам Бочковка, Устинка, Чайки, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори, а также хутору Церковный выпущены 15 беспилотников, 7 из которых подавлены. Также над районом системой ПВО сбита одна вражеская ракета. В результате атаки беспилотника в районе села Бочковка ранен сотрудник сельхозпредприятия. Он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написали в оперштабе, добавив, что медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Повреждения также получила спецтехника, на части улиц в поселке Октябрьский нет электроснабжения.

По Борисовскому району ВСУ выпустили три БПЛА и сбросили два взрывных устройства. Валуйский округ атаковали 25 беспилотников, разрушений нет. Волоконовский район атакован с помощью двух БПЛА, сгорел частный дом, еще один частный дом получил повреждения. По Краснояружскому району ВСУ выпустили 26 боеприпасов и 6 беспилотников, по Красногвардейскому району - 4 БПЛА, последствий нет.

Населенные пункты Грайворонского округа ВСУ атаковали 31 БПЛА и 9 боеприпасов. "В селе Дорогощь от удара дрона погиб мирный житель. На месте атаки повреждены один грузовой автомобиль и один легковой", - отметили в оперштабе, добавив, что при атаках БПЛА повреждены четыре домовладения и квартира многоквартирного дома.

По Шебекинскому округу ВСУ выпустили 35 беспилотников и 3 ракеты, поврежден частный дом.