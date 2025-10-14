Убившего девочку и женщину в Приангарье подростка заключили под стражу

Фигурант частично признал вину

ИРКУТСК, 14 октября. /ТАСС/. Суд в городе Шелехове Иркутской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц подростку, который убил свою сверстницу и ее соседку. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"14-летнему жителю города Шелехова предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). По ходатайству следствия судом подростку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц, до 12 ноября 2025 года", - сообщили в управлении.

В прокуратуре Иркутской области ТАСС сообщили, что вину фигурант признал частично.

По версии следствия, вечером 12 октября 14-летний подросток убил в подъезде дома свою сверстницу и ее соседку по лестничной площадке. По данным полиции, убийство было совершено на почве ревности. Женщина-соседка вышла из квартиры на шум и пыталась вступиться за школьницу. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).