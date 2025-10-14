В Херсонской области из-за ударов ВСУ за сутки погиб мирный житель

Еще один ранен

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 14 октября. /ТАСС/. Один мирный житель погиб, еще один получил ранение в Херсонской области за сутки в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Киевский агрессор продолжает наносить удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры. Вражеский обстрел унес жизнь 80-летней жительницы села Новая Збурьевка Голопристанского муниципального округа - преступление, которому нет оправдания. В Каховском округе вблизи села Чернянка из-за направленного удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина - ему оказывается медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо добавил, что из-за атак ВСУ в селе Виноградово частично разрушен продуктовый магазин, в Нововладимировке загорелась хозяйственная постройка на территории автозаправки.

"Также противник обстрелял Алешки, Великую Лепетиху, Великие Копани, Голую Пристань, Каховку, Князе-Григорьевку, Корсунку, Малую Лепетиху, Новую Каховку, Ольгинку, Пролетарку, Старую Маячку", - перечислил он.