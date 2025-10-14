Жителя Запорожской области приговорили к 15 годам за госизмену

Он переводил ВСУ средства на приобретение оружия и БПЛА

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Запорожского областного суда и Управления Судебного департамента в Запорожской области/ УФСБ России по Запорожской области/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Запорожский областной суд приговорил жителя региона к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене за переводы Вооруженным силам Украины (ВСУ) средств на приобретение оружия и БПЛА.

"Запорожский областной суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", - сообщили в суде.

Как следует из материалов дела, в 2023 году житель Васильевского района Запорожской области 1964 года рождения получил гражданство РФ. "С сентября 2023 по ноябрь 2024 года он осуществил около 30 денежных переводов со счета своей украинской банковской карты на общую сумму 36 тыс. гривен, что соответствует 85,2 тыс. рублей. Перечисленные средства были предназначены для приобретения БПЛА, взрывных устройств, веществ и иных средств поражения для военнослужащих различных подразделений ВСУ", - отметили в суде.