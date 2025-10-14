В Курской области из-за ударов дронов ВСУ погиб человек

Еще один ранен

КУРСК, 14 октября. /ТАСС/. Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в селе Белица в Беловском районе Курской области, погибла женщина. В ходе удара беспилотника по селу Песчаное ранен мужчина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"По предварительной информации, сегодня вражеский FPV-дрон совершил атаку на автомобиль Lada Granta в селе Белица Беловского района. К огромной скорби, в результате удара погибла женщина 1979 года рождения. Еще одна атака беспилотника произошла в селе Песчаное Беловского района. Ранен 49-летний мужчина", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что жизни мужчины ничего не угрожает, он самостоятельно обратился в больницу за медицинской помощью. "Вновь прошу всех не пренебрегать мерами безопасности! В приграничье все еще крайне неспокойно, нападки врага продолжаются каждый день. Пожалуйста, берегите себя", - отметил глава региона.