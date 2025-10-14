Израиль идентифицировал останки четырех заложников

Военные предали огласке имена двух из них: Гай Илуз и Бипин Джоши

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Работники Национального института судебной медицины Израиля завершили опознание останков четырех погибших в секторе Газа заложников, которые 13 октября вечером были возвращены на израильскую территорию. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Читайте также

Жизнь после двух лет плена. Израиль принял 20 освобожденных из Газы

Военные предали огласке имена двух из них: Гай Илуз и Бипин Джоши. Имена двух других опознанных погибших пока не раскрываются в ожидании согласия со стороны их родных.

В армии сообщили, что, согласно имеющимся у военных сведениям и разведданным, Илуз в момент атаки радикалов на Израиль 7 октября 2023 года был на музыкальном фестивале "Нова", проводившемся в кибуце Реим у границы с палестинским анклавом. Он пытался спастись бегством, но был ранен, захвачен в заложники и увезен в Газу.

"Гай умер от ранений, не получив надлежащей медицинской помощи, будучи в плену у ХАМАС. На момент смерти ему было 26 лет", - говорится в сообщении.

Другой погибший, чье имя известно , - гражданин Непала Бипин Джоши, приехавший в Израиль на учебу. Он был похищен радикалами из укрытия в приграничном поселке Алумим.

"Предполагается, что он был убит в плену в первые месяцы войны", - отметили в армии.

Четыре гроба с останками погибших в Газе заложников были переданы израильской стороне через сотрудников Международного комитета Красного Креста вечером 13 октября. Утром того же дня в Газе были освобождены и возвращены в Израиль все 20 остававшихся там живых заложников, после чего у радикалов остались тела 28 погибших. Все они должны быть возвращены в ближайшее время в рамках договоренностей о мирном урегулировании в Газе.

Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков погибших радикалы вернули только 4 тела из 28. Израильский министр обороны Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами всего процесса будет иметь последствия.