В Тверской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего

ТВЕРЬ, 14 октября. /ТАСС/. В Западнодвинском округе Тверской области два человека погибли в результате ДТП с легковым автомобилем и грузовиком на трассе М-9 "Балтия". Прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии, сообщили в пресс-службе ведомства.

"14 октября около 12:00 мск на 362-м километре ФАД М-9 "Балтия" произошло ДТП. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля, выезжая с поворота на Западную Двину на полосу движения М-9, столкнулся с фурой. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли", - говорится в сообщении.

Прокуратура Западнодвинского района контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту.

Как уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Daewoo Nexia двигался по второстепенной дороге, он не предоставил преимущество грузовику DAF, после чего столкнулся с ним. "На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники оперативных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе.