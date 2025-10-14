Заседание по делу о хищении при возведении фортификаций отложили

Оно состоится 24 октября

КУРСК, 14 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Курска отложил заседание по делу главы строительной компании "Сиэми" Виталия Синьговского, который обвиняется в хищении и растрате при строительстве фортификационных сооружений в Курской области на 24 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Ранее в Ленинский районный суд Курска поступило уголовное дело в отношении главы компании с представлением прокурора о рассмотрении в особом порядке при заключении обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. Синьговский был арестован в Курске по обвинению в хищении не менее 51,6 млн рублей, выделенных на возведение фортификационных сооружений в регионе.

"В связи с недоставлением подсудимого Синьговского в судебное заседание, а также неявкой представителей потерпевшего суд принял решение отложить заседание на 24 октября, на 10:00", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что соучастник по делу, директор "ТД Курск" Денис Федоров, был этапирован в Москву. Он был арестован Ленинским районным судом Курска в конце января этого года. Федоров обвиняется в особо крупном мошенничестве в размере не менее 43,5 млн рублей при строительстве фортификационных сооружений в регионе.

По данным следствия, бывшая подчиненная экс-главы АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина Снежана Мартьянова получила с соучастниками бюджетные средства и не обеспечила выполнение строительных работ. Она находится в СИЗО.

Другие фигуранты дела

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). В рамках предварительного следствия был также этапирован в Москву и арестован Игорь Грабин - бывший помощник Лукина. Им обоим вменили растрату. В столичном СИЗО по обвинению в растрате содержится также гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов.

Экс-гендиректор обанкротившейся подрядной строительной компании "КТК сервис" Андрей Воловиков до своего ареста дал подробные показания по делу, после чего отправился на СВО, заключив контракт с Минобороны. Позже его объявили в розыск, задержали и этапировали в Москву и арестовали, обвинив в том, что он пытался скрыться от следствия.

По данным следствия, ущерб бюджету области в результате мошеннических действий и растраты составил более 1 млрд рублей, которые выделили АО "Корпорация развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений в приграничных районах. Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.