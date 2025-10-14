В Словакии задержали предполагаемого виновника железнодорожной аварии

Один из машинистов подозревается в невнимательности

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 14 октября. /ТАСС/. Полиция задержала машиниста одного из поездов, столкнувшихся в понедельник на юго-востоке Словакии. Об этом сообщило Словацкое радио.

Задержанный подозревается в невнимательности, из-за которой произошла крупная железнодорожная авария и ранения получили свыше 90 человек. Семеро из них в тяжелом состоянии находятся в больницах.

Столкновение поездов произошло у железнодорожного туннеля близ населенного пункта Яблонов-над-Турньоу в районе города Рожнява. Машинисты обоих поездов, как сообщали словацкие СМИ, сумели спастись при лобовом столкновении, выпрыгнув из кабин локомотивов. ЧП, согласно итогам расследования, произошло по вине одного из машинистов - он проигнорировал сигнал "Стоп!" на семафоре перед въездом в туннель.