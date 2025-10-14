ТАСС: по делу блогера Ефремова допросили двух его бизнес-партнеров

Статус допрошенных пока не определили

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Следователи допросили двух партнеров по бизнесу блогера и основателя сети магазинов одежды и обуви Никиты Ефремова (внесен в РФ в перечень экстремистов) в рамках уголовного дела о спонсировании запрещенного и признанного в России экстремистским Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, статус допрошенных будет определен следствием в ближайшее время.

"В ходе предварительного следствия сотрудники правоохранительных органов допросили всех партнеров Ефремова по бизнесу пока в статусе свидетелей. Вместе с тем статус допрошенных по делу студента магистратуры РАНХиГС Дмитрия Шапкина и студента магистратуры МГУ Никиты Бабаяна будет окончательно определен в ближайшее время", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сам Ефремов в ходе допроса в качестве обвиняемого заявил о частичном признании вины. Также блогер утверждает, что во время следственных действий якобы впервые узнал о том, что любая связанная с ФБК деятельность запрещена на территории РФ в судебном порядке. При этом после первого допроса в статусе подозреваемого он отказался передавать следствию добровольно как свои гаджеты, так и пароли к ним.

Ефремову предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренных ст. 282.3 УК РФ (предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования преступлений экстремистской направленности). По данным следствия, предприниматель Евфемов, находясь на территории Москвы и Московской области, с сентября 2021-го по февраль 2022 года, являясь противником действующих органов власти РФ, переводил ежемесячно по одной тысяче рублей в течение полугода на нужды и обеспечение организации, запрещенной на территории страны в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Останкинский суд Москвы 19 августа избрал обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным правоохранителей, Ефремов принимал участие в несогласованных акциях протеста в 2021 году на территории Московского региона. Сам обвиняемый в кабинете следователя причастность к этому отверг, сославшись на патриотизм.

"Какого-либо умысла, направленного на финансирование той или иной экстремистской организации у меня никогда не было", - отметил в ходе допроса обвиняемый.

Ефремов учился в Англии, также окончил московскую школу экстерном, а затем и МГИМО по специальности "международное право". В 2016 году Ефремов решил заняться перепродажей модной модели кроссовок - Yeezy. После этого он основал сеть магазинов одежды и обуви Nikita Efremov. До своего задержания блогер выполнял роль менеджера на рессейл-платформе Nikita Efremov/NE, а также активно вел соцсети, в которых у него насчитывается более миллиона подписчиков.