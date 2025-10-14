Экс-судья Момотов пришел на судебное заседание по иску ГП
Редакция сайта ТАСС
11:36
обновлено 11:49
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов пришел в суд по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, где является ответчиком, в середине заседания. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Останкинского суда, где идет процесс.
Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Андрея и Ивана Марченко.
Как сообщает корреспондент ТАСС, во время зачитывания судьей содержания томов судебного дела, в зал вошел ответчик Виктор Момотов. Судебный процесс продолжается.