Экс-судья Момотов пришел на судебное заседание по иску ГП

Генпрокуратура требует изъять его активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей

Виктор Момотов © Артем Коротаев/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов пришел в суд по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, где является ответчиком, в середине заседания. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Останкинского суда, где идет процесс.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Андрея и Ивана Марченко.

Как сообщает корреспондент ТАСС, во время зачитывания судьей содержания томов судебного дела, в зал вошел ответчик Виктор Момотов. Судебный процесс продолжается.