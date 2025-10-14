Защита Карапетяна обратится в ЕСПЧ

Адвокат Роберт Амстердам назвал преследование бизнесмена политически мотивированным

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 14 октября. /ТАСС/. Защита российского бизнесмена Самвела Карапетяна обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и другие международные структуры в связи с уголовным преследованием предпринимателя в Армении. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил адвокат бизнесмена, специалист по международному праву, американец Роберт Амстердам.

Он назвал преследование бизнесмена политически мотивированным. "Мы намерены обратиться в ЕСПЧ и другие международные структуры, однако это требует времени. Наш подзащитный не молод, поэтому нужно действовать быстро", - сказал он. "Мы будем бороться по этому делу, в том числе политически, в ежедневном режиме, до тех пор пока этот человек [Карапетян] не будет освобожден. Мы будем атаковать Армению в ежедневном режиме, пока этот человек не будет освобожден. Мы не прекратим. До тех пор пока господин [премьер-министр Армении Никол] Пашинян содержит политических заключенных, мы будем об этом говорить каждый день, поскольку более срочного дела сегодня нет, за исключением вопроса пленных, содержащихся в Баку", - сказал Амстердам. Адвокат сообщил, что сторона защиты также обратится к Евросоюзу, США, проинформирует людей о диктатуре, "о диктаторе, живущем в Пашиняне".

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила ТАСС в понедельник, что Карапетяну было предъявлено новое обвинение в отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий либо влияния, полученного в результате такого использования. Если вина его будет доказана, то по этой статье ему может грозить от 6 до 12 лет лишения свободы.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца и впоследствии продлевал арест. В отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

После заключения под стражу Карапетян заявил о намерении создать качественно новую политическую силу, которая займется решением насущных проблем армянского народа. Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал тех, кто делает подобного рода заявления, сначала отказаться от гражданства других стран.