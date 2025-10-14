В Самарской области изъяли 4 тонны компонентов для наркотиков

Дело завели против двух безработных жителей Брянской области

САМАРА, 14 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о незаконном производстве наркотиков завели в Самарской области в отношении двух жителей другого региона после обнаружения у них 4 тонн химических веществ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

"УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность двух безработных жителей Брянской области, причастных к производству наркотических средств в особо крупном размере. <…> В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

Установлено, что в феврале 2025 года подозреваемые создали на территории Кинельского района Самарской области лабораторию для производства синтетических наркотиков, которые планировали продавать в разных регионах. В сентябре сотрудники УФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали фигурантов. При обследовании у них изъяли химические вещества, реагенты и около 4 тонн прекурсоров для приготовления наркотических средств.