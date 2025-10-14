ВСУ обстреляли из артиллерии Каменку-Днепровскую
13:26
МЕЛИТОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли не менее шести артиллерийских ударов по прифронтовому городу Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.
"Вооруженные силы Украины произвели обстрел Каменки-Днепровской, зафиксировано не менее шести взрывов в разных районах города", - говорится в сообщении.
Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.