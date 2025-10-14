Тернопольский ТЦК начал привлекать к мобилизации граждан боевые подразделения

В организации указали, что мероприятия проводят "с учетом новых подходов"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Тернопольский ТЦК (аналог российского военкомата) сообщил, что для мобилизации граждан начал привлекать боевые подразделения.

На странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит признанной экстремистской компании Meta) написано, что мобилизационные мероприятия проводятся "с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений к процессу оповещения граждан".

"Такие группы формируются из военнослужащих, у которых есть боевой опыт и которые пользуются уважением среди собратьев и общества", - говорится в сообщении. В ТЦК утверждают, что участие военных в мобилизации "помогает повысить доверие к процессу и обеспечивает соблюдение законности".

Ранее в Тернополе неизвестные люди в балаклавах и военной форме, представляясь военкомами, в течение суток блокировали автомобиль, в салоне которого находились футболист и тренер одной из местных команд. Вокруг стала собираться толпа неравнодушных людей, которые были возмущены действиями людей в камуфляже, те стали вступать в словесную перепалку. Как пишет "Страна", возникла драка между прохожими с силовиками.

13 октября агентство УНИАН сообщило о массовой драке сотрудников военкомата и полиции с гражданским населением в Тернополе.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.