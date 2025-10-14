Против четверых жителей Башкирии завели дела за похищение человека

Троим фигурантам предъявлены обвинения, еще один объявлен в федеральный розыск

Редакция сайта ТАСС

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Следственные органы Башкирии возбудили уголовные дела в отношении четверых жителей республики, подозреваемых в похищении человека, вымогательстве и хулиганстве. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"Возбуждены уголовные дела в отношении четверых жителей Кугарчинского района в возрасте от 30 до 44 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в похищении человека, вымогательстве, угрозе убийством, хулиганстве (ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 213, п. "а", "в" ч. 2 ст. 163, п. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ). Троим фигурантам предъявлены обвинения, еще один мужчина объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в январе 2025 года 40-летний обвиняемый приехал к дому 44-летнего жителя села Юмагузино, где стал угрожать ему убийством и ударил ножом в ногу. Кроме того, вместе с 36-летним сообщником они вымогали у 19-летнего жителя села Юмагузино денежные средства, угрожая расправой. При следующей встрече фигуранты насильно посадили мужчину в автомобиль и направились в сторону выезда из села, продолжая угрожать применением насилия. В итоге потерпевший согласился передать нападавшим требуемую сумму, после чего был ими отпущен. Также 40-летний обвиняемый в апреле на улице в селе Юмагузино угрожал убийством 57-летнему местному жителю, демонстрируя нож. После этого фигурант и его двое знакомых (44 и 30 лет) избили мужчину.

Двоим обвиняемым, 40 и 36 лет, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 30-летний обвиняемый задержан, также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 44-летний подозреваемый объявлен в федеральный розыск. Следователи совместно с оперативными сотрудниками продолжают проверять фигурантов дела на причастность к иным преступлениям.