В Уфе водитель въехал в административное здание
13:27
УФА, 14 октября. /ТАСС/. Водитель Kia Rio в Уфе не справился с управлением из-за плохого самочувствия и въехал в административное здание. Водителя госпитализировали, сообщается в Telegram-канале "Госавтоинспекция Уфы".
"По предварительным данным, на перекрестке улиц Ленина - Октябрьской Революции 46-летний водитель, находясь за рулем автомашины Kia Rio, ввиду плохого самочувствия не справился с управлением и допустил наезд на административное здание. В результате ДТП водитель госпитализирован", - говорится в сообщении.
ДТП произошло около 18:00 (16:00 мск). На месте дорожной аварии работают все экстренные службы. По факту ДТП начато разбирательство.