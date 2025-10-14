В Уфе водитель въехал в административное здание

Он не справился с управлением из-за плохого самочувствия

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Водитель Kia Rio в Уфе не справился с управлением из-за плохого самочувствия и въехал в административное здание. Водителя госпитализировали, сообщается в Telegram-канале "Госавтоинспекция Уфы".

"По предварительным данным, на перекрестке улиц Ленина - Октябрьской Революции 46-летний водитель, находясь за рулем автомашины Kia Rio, ввиду плохого самочувствия не справился с управлением и допустил наезд на административное здание. В результате ДТП водитель госпитализирован", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 18:00 (16:00 мск). На месте дорожной аварии работают все экстренные службы. По факту ДТП начато разбирательство.