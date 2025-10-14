В Курской области из-за удара дрона ВСУ по автомобилю пострадала женщина

У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и акубаротравма

КУРСК, 14 октября. /ТАСС/. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и акубаротравму в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на участке трассы Рыльск - Льгов в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Накануне вражеский дрон атаковал движущийся автомобиль на участке трассы Рыльск - Льгов. В результате удара пострадала 45-летняя женщина, которая не сразу обратилась за медпомощью: у нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что машина скорой помощи доставит пострадавшую в Курскую областную больницу в ближайшее время. Губернатор Курской области призвал жителей быть бдительными. Он пояснил, что ограничения на въезд в населенные пункты и на участки дорог специально вводятся там, где риск атак со стороны ВСУ особенно высок.

12 октября Хинштейн сообщал о том, что на участке дороги от Рыльска до села Ивановское зафиксирована серия попыток ВСУ атаковать проезжающие автомобили. В связи с этим оперативный штаб региона принял решение ограничить движение на этом участке трассы.