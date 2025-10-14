В ДНР осудили гражданина Украины за вступление в террористический батальон ВСУ

Евгения Батога приговорили к 17 годам лишения свободы

ДОНЕЦК, 14 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Евгения Батога к 17 годам лишения свободы за службу в террористическом батальоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участие в боевых действиях в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе штаба обороны ДНР со ссылкой на Южный окружной военный суд.

"Решением Южного окружного военного суда Батог признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 и ст. 205.3 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима (первые 3 года - в тюрьме)", - сообщили в пресс-службе.

В ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Восточному военному округу и УФСБ России по ДНР установлено, что в 2024 году гражданин Украины Евгений Батог на полигоне, расположенном в районе населенного пункта Мирное, добровольно вступил в 48-й отдельный штурмовой батальон "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана" (признан террористическим в РФ). Подсудимый прошел обучение, а после участвовал в боях на территории ДНР.