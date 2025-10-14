ГП направила в суд дело бывшего главного кадровика МО Кузнецова

Генерал-лейтенант обвиняется в получении взятки

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна. Они обвиняются соответственно по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Кассационный военный суд для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности", - сообщили в Генпрокуратуре.

Как полагает следствие, не позднее 22 апреля 2020 года в Краснодаре Кузнецов и Мартиросян договорились о передаче взятки за содействие заключению на выгодных условиях государственных контрактов по гостиничному размещению военнослужащих, командируемых в учебные центры. Так, с 2021 года по 2023 год Кузнецов организовал заключение между Мартиросяном и Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии С.М. Штеменко государственных контрактов и договоров на сумму 305 млн рублей.

С 14 декабря 2020 года по 4 апреля 2022 года предприниматель приобрел за 12,5 млн рублей земельный участок на улице Грибоедова в Краснодаре, на котором возвел жилой дом стоимостью 67,6 млн рублей. Право собственности на это имущество он в качестве взятки оформил на супругу Кузнецова.

Кроме того, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Кузнецова на 500 млн рублей.