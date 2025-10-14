Суд взыскал свыше 141 млн рублей по иску прокуратуры КЧР

Надзорное ведомство выявило махинации с землей в особой экономической зоне "Архыз"

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 14 октября. /ТАСС/. Армавирский городской суд удовлетворил иск прокуратуры Карачаево-Черкесии (КЧР) о взыскании в госказну более 141 млн рублей - стоимости незаконно отчужденных в собственность физических лиц 52 земельных участков в особой экономической зоне "Архыз". Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства республики.

"Прокуратура КЧР обратилась с иском в суд о взыскании денежной суммы в размере 141,5 млн рублей, эквивалентной стоимости земельных участков. Армавирский городской суд Краснодарского края иск прокурора удовлетворил", - говорится в сообщении.

Махинация с землей была выявлена в ходе прокурорской проверки исполнения антикоррупционного законодательства в Зеленчукском районе. Установлено, что председатель муниципальной комиссии по регулированию земельных и имущественных отношений в 2010 году инициировал принятие комиссией необоснованных решений о предоставлении своим доверенным лицам в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 15 га. "Впоследствии федеральные земли, расположенные в особой экономической зоне "Архыз" и отчужденные в собственность физических лиц, были разделены на 52 землеотвода и реализованы по заниженной цене", - отметили в прокуратуре.