В Москве задержали подозреваемых в нападении на полицейского

Один из нападавших получил огнестрельное ранение бедра

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемых в нападении на сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, ночью сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили в лесопарковой зоне подозрительного мужчину, который с помощью фонарика что-то искал на земле. Когда один из полицейских подошел ближе, неизвестный стал вести себя агрессивно и ударил его. В этот момент еще двое сообщников подбежали сзади, сбили сотрудника с ног и начали избивать.

"Для пресечения противоправных действий сотрудник полиции обнажил огнестрельное оружие, сделал предупредительный выстрел вверх и один в сторону злоумышленников. В результате один из нападавших получил огнестрельное ранение бедра. Он был задержан и доставлен в медицинскую организацию", - написала она в своем Telegram-канале.

Соучастники нападения скрылись с места происшествия. "В течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве установили и задержали сбежавших мужчин", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.