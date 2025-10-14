Зампрокурора Белгородской области Смирнова уволили

Его подозревают в совершении коррупционного преступления

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Прокуратура Белгородской области сообщила об увольнении заместителя прокурора области Дмитрия Смирнова, ставшего фигурантом уголовного дела о коррупционном преступлении.

"При координирующей роли Генеральной прокуратуры РФ правоохранительными органами проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для уголовного преследования [теперь уже] бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова. Он подозревается в совершении коррупционного преступления и уволен из органов прокуратуры", - говорится в сообщении прокуратуры области на сайте Генпрокуратуры.

В прокуратуре Белгородской области пояснили, что с марта 2022 года по сентябрь 2025 года Смирнов работал Всеволожским городским прокурором Ленинградской области. В сентябре 2025 года был назначен заместителем прокурора Белгородской области.

Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры, подчеркивается в сообщении.