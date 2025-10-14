В Дагестане задержали главу компании за хищения у "Россетей Северный Кавказ"

Ущерб составил более 5,3 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело и задержали гендиректора "Каспэнергосбыта", который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина незаконно получал средства от потребителей, не оплачивая ресурс компании "Россети Северный Кавказ". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе энергокомпании.

"На основании обращения энергокомпании следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело <…> в отношении гендиректора ООО "Каспэнергосбыт". В ходе проверки установлено, что подозреваемый, используя служебное положение, незаконно получал денежные средства от потребителей Каспийска за поставленную электроэнергию, не производя оплату "Россети Северный Кавказ". 14 октября в рамках уголовного дела руководитель ООО "Каспэнергосбыт" задержан", - сказали в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 185.5 (фальсификация решения общего собрания) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Как сообщается, действия подозреваемого нанесли энергокомпании ущерб в размере более 5,3 млн рублей.

"Россети Северный Кавказ" принимают все необходимые меры для защиты интересов потребителей и оказывают содействие следственным органам в ходе расследования данного уголовного дела. Руководство энергокомпании подчеркивает важность соблюдения законодательства в сфере электроснабжения и призывает всех участников рынка к выполнению своих обязательств", - добавили в пресс-службе.