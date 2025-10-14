В Петербурге ребенок упал на рельсы в метро

Проводится доследственная проверка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Доследственная проверка организована в Петербурге из-за падения ребенка на рельсы станции метро "Чкаловская". Мальчик госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

"Следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту травмирования мальчика 2015 года рождения проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Установлено, что утром 14 октября на платформе станции метро "Чкаловская" мальчик упал с перрона на пути. Ребенок с травмами госпитализирован в больницу.