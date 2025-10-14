В Самаре вынесли приговор по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба"

Суд назначил фигурантам наказания в виде лишения свободы на срок от 9 до 16 лет

САМАРА, 14 октября. /ТАСС/. Волжский районный суд Самарской области вынес приговор шестерым обвиняемым по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба". Об этом сообщается на сайте суда.

"В зависимости от роли и степени участии каждого в преступлениях, суд назначил наказания в виде реального лишения свободы на срок от 9 до 16 лет, а также частично удовлетворил гражданский иск АО "Транснефть-Дружба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно материалам дела, преступное сообщество получило доступ к сырью, принадлежащему дочернему обществу ПАО "Транснефть" - АО "Транснефть-Дружба". Также были повреждены нефть и магистральный нефтепровод АО "Транснефть-Дружба".

Виновными признаны бывший гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, ее бывший заместитель Рустам Хуснутдинов, бывший гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, сотрудник компании "Транснефть-Дружба" Роман Гладков, а также Баландин С. В. и Елисеев Е. А.

В апреле 2019 года белорусская сторона заявила о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть-Дружба". Содержание хлорорганических соединений превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает сырье нескольких малых производителей. По факту загрязнения нефти завели уголовное дело по трем статьям УК РФ о самовольном подключении к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведению их в негодность, об организации преступного сообщества и участию в нем и краже.