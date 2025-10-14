У жителя Северной Осетии изъяли три квартиры в Москве

Стоимость жилых помещений составила более 30 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 октября. /ТАСС/. В Москве изъяли три приобретенные на неподтвержденные доходы квартиры у близкого родственника чиновника в Северной Осетии. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

"По результатам проверки установлен факт приобретения в собственность близкого родственника должностного лица трех жилых помещений в Москве стоимостью более 30 млн рублей. При этом законность полученных доходов не подтверждена", - говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд исковое заявление об обращении указанного имущества в доход Российской Федерации. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.