Экс-главу администрации президента Азербайджана Мехтиева отправили под домашний арест

Ему предъявили обвинения по нескольким тяжким уголовным статьям

БАКУ, 14 октября. /ТАСС/. Бывший руководитель администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев отправлен под домашний арест, ему предъявлены обвинения по ряду тяжких уголовных статей. Об этом сообщает агентство Trend со ссылкой на следственные органы.

По данным следствия, Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 ("Действия, направленные на захват государственной власти"), 274 ("Государственная измена") и 193-1.3.2 ("Легализация имущества, приобретенного преступным путем") УК Азербайджана.

Сабаильский районный суд Баку удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Мехтиева меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца.

Рамиз Мехтиев возглавлял администрацию президента Азербайджана с 1995 по 2019 год, а с 2019 по 2022 год - Национальную академию наук.