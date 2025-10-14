В телефоне блогера Ефремова полгода действовала подписка донатов для ФБК

Сам основатель сети магазинов одежды и обуви на допросе допустил, что активировать такую функцию мог кто-то из его близкого окружения

Блогер Никита Ефремов © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Следователи нашли в телефоне блогера и основателя сети магазинов одежды и обуви Никиты Ефремова (внесен в РФ в перечень экстремистов) активированную подписку ежемесячных донатов для Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Раз в месяц осуществлялся перевод безналичных денежных переводов на банковские счета, открытые в иностранном банковском учреждении "Wells Fargo Bank" (США), с целью финансирования деятельности запрещенной в России в судебном порядке экстремистской организации [ФБК]", - следует из документов.

В них указано, что Ефремов допустил в ходе допроса, что активировать в его телефоне автоматическую подписку ежемесячных пожертвований на иностранные счета ФБК мог кто-то из его ближайшего окружения.

Никите Ефремову предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренных ст. 282.3 УК РФ (предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования преступлений экстремистской направленности).

По данным следствия, предприниматель Ефремов, находясь на территории Москвы и Московской области, с сентября 2021 по февраль 2022 года, являясь противником действующих органов власти РФ, переводил ежемесячно по одной тысяче рублей в течение полугода на нужды и обеспечение организации, запрещенной на территории страны в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Останкинский суд Москвы 19 августа избрал обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным правоохранителей, Ефремов принимал участие в несогласованных акциях протеста в 2021 году на территории Московского региона. Сам обвиняемый в кабинете следователя причастность к этому отверг, сославшись на патриотизм. В ходе допроса Ефремов отмечал, что какого-либо умысла, направленного на финансирование той или иной экстремистской организации, у него никогда не было.

Ефремов родился в Москве 12 декабря в 1999 году. Учился в Англии, также окончил московскую школу экстерном, а затем и МГИМО по специальности "международное право". В 2016 году Ефремов решил заняться перепродажей модной модели кроссовок - Yeezy. После этого он основал сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров Nikita Efremov.

До своего задержания блогер выполнял роль менеджера на рессейл-платформе "Nikita Efremov/NE", а также активно вел соцсети, в которых у него насчитывается более миллиона подписчиков.