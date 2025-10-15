Экс-глава правительства КЧР обжаловал решение об изъятии имущества в доход РФ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Апелляционная жалоба поступила в Никулинский суд Москвы на решение по иску Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева на сумму 41,94 млрд рублей. Об этом сказано в карточке суда, с которой ознакомился ТАСС.

"Решение обжаловано 10 октября 2025 года", - говорится в карточке суда.

Никулинский суд 3 сентября удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества Кайшева и аффилированных с ним лиц на сумму 41,94 млрд рублей, приобретенного с нарушением антикоррупционного законодательства. В перечень изъятого имущества вошли доли в коммерческих организациях, земельные участки, жилые и нежилые помещения в Ставропольском крае, Москве и Московской области, а также автомобили премиум-класса.

Имущество Кайшева было выявлено при расследовании уголовного дела о попытке рейдерского захвата предприятия по добыче минеральной воды на Ставрополье. По данным следствия, в 2022-2023 годах он и его сообщники пытались завладеть 50% акций компании - владельца лицензии на добычу минеральной воды для производства "Новотерской целебной". Также в деле фигурируют эпизоды хищения природного газа. 71-летний Кайшев находится в СИЗО, ему вменяются создание преступного сообщества, мошенничество, кража и вымогательство.