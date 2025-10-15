Двоих жителей Владивостока задержали за попытку сбыта более 29 кг N-метилэфедрона

Мужчины поставляли наркотики из центральной части России

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Двое наркокурьеров из Владивостока задержаны за попытку незаконного сбыта более 29 кг N-метилэфедрона из центральной части РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"УФСБ России по Приморью пресечена деятельность наркокурьеров за попытку незаконного сбыта более 29 кг N-метилэфедрона. Поставляли наркотики из центральной части России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении двух мужчин 1986 и 1992 годов рождения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ). Обвиняемые заключены под стражу.