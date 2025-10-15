В четырех муниципалитетах Ростовской области сбили БПЛА
02:44
обновлено 02:45
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 октября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в четырех районах Ростовской области.
Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.
"Силы ПВО отразили за ночь массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - написал он.