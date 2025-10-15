В четырех муниципалитетах Ростовской области сбили БПЛА

Никто из людей не пострадал

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 октября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в четырех районах Ростовской области.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"Силы ПВО отразили за ночь массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - написал он.