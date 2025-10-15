Восемь человек погибли в КНР после наезда автомобиля на людей на скутерах

Четверых пострадавших госпитализировали

ШАНХАЙ, 15 октября. /ТАСС/. Восемь человек погибли в результате наезда автомобиля на группу людей на электроскутерах в восточной провинции КНР Шаньдун. Как сообщила местная полиция, еще четыре человека были госпитализированы с травмами.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

За рулем автомобиля находился 37-летний мужчина. Согласно предварительному расследованию, причиной ДТП стало вождение в нетрезвом виде. Водитель передвигался за рулем легкового автомобиля и совершил наезд на множество электроскутеров, сообщили в полиции. Один человек погиб на месте, семеро были доставлены в больницу, но спасти их врачам не удалось.

Инцидент произошел поздним вечером 14 октября. Ведется дополнительное расследование.