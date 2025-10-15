Арест председателя совета директоров Корпорации СТС снова обжалуют

Об этом сообщил Антон Алешкевич, адвокат Татьяны Черных

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Защита председателя совета директоров Корпорации СТС Татьяны Черных, обвиняемой в мошенничестве, планирует повторно подать апелляционную жалобу на арест. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Антон Алешкевич.

Ранее суд первой инстанции не удовлетворил жалобу и оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу. "Да", - ответил адвокат на вопрос, планирует ли он повторно подать жалобу.

Как сообщал ТАСС источник, в Москве были проведены обыски по местам жительства и в офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого бизнесмен Алексей Бобров и Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны, также задержали руководителя ОТСК Артема Носкова и экс-руководителя Антона Боликова. 24 сентября суд арестовал Боброва и Черных до 15 ноября. 26 сентября Носков был освобожден из-под стражи в зале суда.

Этим событиям предшествовала подача Генпрокуратурой иска с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций нескольких компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск.