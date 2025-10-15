В Свердловской области произошел пожар в двух ангарах

Площадь возгорания составила 980 кв. м

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Пожар в двух ангарах для хранения картофеля на площади почти 1 тыс. кв. м произошел в Красноуфимском муниципальном округе Свердловской области, также сгорели три автомобиля "Зил", вилочный погрузчик, мотоблок, мотоцикл. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"15 октября в 02:18 (00:18 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Красноуфимский муниципальный округ, село Юва, ул. 8 Марта. На площади 980 кв. м сгорела кровля, повреждены стены у двух ангаров для хранения картофеля, сгорели 3 автомобиля "Зил", вилочный погрузчик, мотоблок, мотоцикл", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 04:50 (02:50 мск) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07:10 (05:10 мск). В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники, 19 человек личного состава.