В пяти районах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА

В МЧС граждан призвали спуститься в укрытие
03:59

КАЗАНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Угроза атаки БПЛА введена в Альметьевске, Елабуге, Заинске, Набережных Челнах и Нижнекамске Республики Татарстан, об этом сообщает приложение МЧС РФ.

"Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Заинск, Набережные Челны, Альметьевск, Елабуга. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении. 

