В Казани в ДТП погибли три человека

Прокуратура города контролирует ход расследования

КАЗАНЬ, 15 октября. /ТАСС/. В Казани три человека погибли в результате ДТП. Возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Татарстана.

"По предварительным данным, ночью 15 октября водитель автомобиля Honda Accord 2004 года рождения нарушила правила дорожного движения и совершила наезд на световую опору освещения с последующим наездом на бетонную опору дорожной развязки Горьковское шоссе - Восстания", - говорится в сообщении.

В результате ДТП три пассажира автомобиля умерли на месте.

"По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

Прокуратура Казани контролирует ход расследования.