Жителя Энергодара приговорили к 16 годам колонии за госизмену

Он совершил два денежных перевода на покупку средств радиоэлектронной борьбы для ВСУ и передал координаты российских подразделений

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Запорожский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Энергодара за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передачу противнику информации о российской армии.

"Запорожский областной суд признал гражданина Л. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", - сообщили ТАСС в суде.

Согласно материалам дела, мужчина 1970 года рождения в январе 2024 года получил гражданство РФ, в том же году он совершил два денежных перевода на покупку средств радиоэлектронной борьбы для ВСУ.

Он также передал своему знакомому на подконтрольной ВСУ территории координаты российских подразделений на выезде из Энергодара. "Как установила экспертиза, сведения могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации личного состава и военной техники подразделений ВС РФ", - отметили в суде.

Преступную деятельность фигуранта пресекли сотрудники УФСБ России по Запорожской области.