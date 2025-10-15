ФСБ показала видео с собиравшей для СБУ данные о машинах чиновников в Донецке

На женщину завели уголовные дела по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств

ТАСС, 15 октября. ЦОС ФСБ показал кадры с женщиной, которая по заданию СБУ собирала данные об автомобилях возле зданий административных учреждений в Донецке.

На видео местная жительница рассказывает о том, как связалась с СБУ и какие указания успела выполнить. Также показано самодельное взрывное устройство, которое она оставила в одном из указанных мест.

Заведены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.