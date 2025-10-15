В Челябинской области впервые объявляли беспилотную опасность

В приложении МЧС сообщалось, что "существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов"

ЧЕЛЯБИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Беспилотная опасность впервые объявлялась в Челябинской области, существовала угроза падения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщалось в приложении МЧС.

"Экстренная информация РСЧС: по решению регионального сегмента <…> на территории Челябинской области объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорилось в сообщении.

Позже режим опасности отменили, сообщили в министерстве общественной безопасности региона.

В новость внесены изменения (11:13 мск) - добавлена информация об отмене опасности.